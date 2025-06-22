Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca ilçesinde çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormanlık alanı tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenikışla Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana da yakın olan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ilk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 6 arozöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.