Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına hava ve kara destek ile müdahale ediliyor. 2 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda arazöz yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Antalya'nın Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı yönlendirildi. 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, dozer, greyder ve çok sayıda orman işçisi, alevlerin kontrol altına alınıp söndürülmesine uğraşıyor. Zirveye doğru ilerleyen yangının dağlık bölgede etrafının çevrildiği öğrenildi.