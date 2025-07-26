Antalya'da Orman Yangınına Havan ve Karadan Müdahale

Antalya'da Orman Yangınına Havan ve Karadan Müdahale
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Akbaş ve Karataş mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akbaş ve Karataş mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, uçaklar ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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