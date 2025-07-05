Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle bazı vatandaşlar tahliye edilirken, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden tahliye edilirken, 1 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Kaçkar Dağları'nda düşen uçaktaki yolcu, pilotu uyarmış: Çok alçaktan uçuyoruz

Korkunç kazanın yaşandığı an! Kurtulan yolcu pilotu böyle uyarmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne istediğini açıkladı

Arda'dan bakın neler istemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.