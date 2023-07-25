Antalya'da Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla 10 uçak ve 22 helikopter havadan müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle çevredeki yerleşim yerleri boşaltıldı ve birçok ekip yangını söndürmek için çalışmalara katıldı.

Kemer'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Bölgeye Antalya ve Kumluca'dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Günün ağarmasıyla birlikte yangına havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.