Antalya'da Orman Yangını: Zarar Gören Alanlar Havadan Görüntülendi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşarak yerleşim alanlarını tehdit etmiş, 290 kişi tahliye edilmiştir.

Antalya'nın Aksu ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi'ndeki orman yangının etkilediği alanlarda ekipler soğutma çalışması yapıyor.

Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Çam ormanlarının yanı sıra makilik alanlar ile tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede yangın sonrası yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.

Aksu ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.

Aksu'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edilmiş, yangında, 3 konut zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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