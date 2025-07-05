Antalya'da Orman Yangını, Tarım Arazilerini Tehdit Ediyor

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Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, seralara ve zeytin ağaçlarına zarar verdi. Ekipler yangına müdahaleye devam ederken, yangının akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Turistler de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, birçok seraya, tarım arazisine ve zeytin ağaçlarına zarar verdi. Ekipler, rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangına karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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