Antalya'da Orman Yangını: Söğüt Yaylası ve Gazipaşa'da Müdahale Devam Ediyor
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söğüt Yaylası'nda çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gazipaşa'daki yangına da müdahale eden ekipler, çevredekilerin de desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
SÖĞÜT YAYLASI'NDA ORMAN YANGINI
Antalya'nın Alanya ilçe merkezinden 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası'ndaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Geniş bir alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İş makineleriyle yangının daha geniş alana yayılmasını önlemeye çalışılırken, çevredekiler de ekiplere destek verdi. Jandarma ekipleri bazı noktalarda sadece yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriyor. Dağlık alanda yerleşim yerlerinin olduğu ancak henüz bir tahliye işlemi yapılmadığı öğrenildi.
GAZİPAŞA'DAKİ YANGIN SÜRÜYOR
Diğer yandan Gazipaşa ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Kızılçamla kaplı ormanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgede evleri bulunanlar hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir İHH üyesine ambulansta müdahale edildi.
Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),