Antalya'da Orman Yangını: Söğüt Yaylası ve Gazipaşa'da Müdahale Devam Ediyor

SÖĞÜT YAYLASI'NDA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Alanya ilçe merkezinden 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası'ndaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Geniş bir alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İş makineleriyle yangının daha geniş alana yayılmasını önlemeye çalışılırken, çevredekiler de ekiplere destek verdi. Jandarma ekipleri bazı noktalarda sadece yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriyor. Dağlık alanda yerleşim yerlerinin olduğu ancak henüz bir tahliye işlemi yapılmadığı öğrenildi.

GAZİPAŞA'DAKİ YANGIN SÜRÜYOR

Diğer yandan Gazipaşa ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Kızılçamla kaplı ormanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgede evleri bulunanlar hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir İHH üyesine ambulansta müdahale edildi.

Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),