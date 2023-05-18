Antalya'da Orman Yangını Sezonu Öncesi Hazırlıklar Sürüyor

Antalya'da orman bölge müdürlüğü bünyesinde bu sezon yangınlarla mücadele amaçlı 105 arazöz, 35 su ikmal aracı, 11 dozer, 8 ekskavatör, 12 treyler, 10 helikopter, 6 uçak, insansız hava aracı yer alacak.

Antalya'da Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında 2023 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Yazıcı, orman yangınına hazırlığın ve yangına müdahalenin önemini vurguladı. 2 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangınını Antalya'da deneyimlediklerini dile getiren Yazıcı, yangınlarda en acı tecrübeyi yaşadıklarını söyledi. Vali Yazıcı, orman yangınının engellenmesi konusunda gerekli uyarılar ile tedbirlerin öğrencilere, ailelere, camiye gelenlere, tüm vatandaşlara anlatılması gerektiğini söyledi. Vali Yazıcı, orman yangınını ve yangın çıkarmak isteyenlerin engellenmesine yönelik çalışmaların vatandaşlara duyurulması konusunda kurum temsilcilerinin gerekli çalışmaları yapmasını istedi. Vali Yazıcı, şunları söylediSezon itibarıyla risk başlıyor. Başta iş makinesi olan kurumlarımız çok hassas olmalı. Müteahhitlerinizi uyarın. Yangın olduğu zaman size sormadan müdahale edilsin. Hızlı müdahale edersek etkin sonuç alırız. Edemezsek belli bir büyüklüğe ulaşınca, rüzgar olduğunda, her olumsuzlukta, uçakla, helikopterle su atmayla, büyüdükten sonra söndürülmesi zor oluyor. O nedenle büyütmemek lazım. Eğitimle, duyarlılıkla yangına çıkışını engellememiz lazım, hızlı müdahaleyle de büyümeden söndürülmesi gerekir. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yaptığı sunumda, Türkiye'de 8-10 bin hektar ormanın yangınlar sonucu zarar gördüğünü belirtti. İklim değişikliği nedeniyle dünyadaki orman yangını sayısının arttığına dikkati çeken Dikici, Türkiye'deki ormanların yüzde 5'inin Antalya'da bulunduğunu söyledi. Son 10 yıldaki orman yangını sayısının ortalama 250-300 civarında olduğunu, geçen yıl 190 yangın yaşandığın dile getiren Dikici, yanan alan sayısında da azalma olduğunu belirtti. Orman alanının fazla olması nedeniyle Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 10'unun Antalya'da gerçekleştiğini kaydeden Dikici, Burada yetersiz kalıyoruz. Yangının sebebini bulmakta zorlandığımız gerçek. Nedeni bilinmeyen yangın sayısı yüzde 57. Ormanlık alanımız çok fazla. Gittiğimiz yerde önce yangını söndürme derdine düşerken, emareyi kaybettiğimiz için yangın sebebini bulamıyoruz. Genelde insandan kaynaklı yangınlar var. Kasıtlı yangın yüzde 12 ama ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yangınların sayısı da çok fazla. Geçen yıl Alanya'da çok fazla yangın oldu dedi. Dikici, bölge müdürlüğü bünyesinde orman yangınına müdahale amaçlı 105 arazöz, 35 su ikmal aracı, 11 dozer, 8 ekskavatör, 12 treyler, 10 helikopter, 6 uçak, insansız hava aracı, 1242 işçi, 18 mühendisin yer aldığını söyledi.