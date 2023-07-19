Antalya'da Orman Yangını Riski Devam Ediyor

Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangınların yüzde 90'ının insan eliyle çıktığını belirtti. Orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangın riskine karşı tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Hava araçları ve duman gözcüleriyle 24 saat gözlem yapılıyor. Dikici, vatandaşları bilgilendirmek ve önlem almak konusunda sürekli çalıştıklarını ifade etti.

ANTALYA'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Şimdi her şey yanmaya hazır durumda. 2021 yılında yaşadığımız Manavgat orman yangını faciasına yakın hava halleri var dedi. Orman yangınlarının yüzde 90'ın üzerinde insan eliyle çıktığını kaydeden Dikici, 20 gün mangal yakmasak ne olur Restoranda yiyin dedi.

İki haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde olduğu turizm kenti Antalya'da düşük nem nedeniyle orman yangını riski devam ediyor. Hatay, Muğla, Çanakkale, Adana ve Mersin'de devam eden yangınlar nedeniyle Antalya'da da yangın riskine karşı orman bölge müdürlüğü ekipleri hazır bekliyor. 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat'ta meydana gelen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangının benzerinin yaşanmaması için kentin genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İnsansız hava araçlarıyla havadan, duman gözcüleriyle ise kulelerden 24 saat gözlem yapılıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, havanın sıcak, nemin de düşük olduğu günlerde esen rüzgarın fön etkisi yaptığını söyledi. Bu durumun yangın için tüm ortamın hazır olduğu anlamına geldiğini belirten Dikici, Şimdi her şey yanmaya hazır durumda. 2021 yılında yaşadığımız Manavgat orman yangını faciasına yakın hava halleri var. Her türlü önlemi alıyoruz dedi. Vatandaşı bilgilendirmek noktasında sürekli çalıştıklarını ve devriye görevleri yaptıklarını belirten Dikici, yangına karşı aldıkları önlemleri de anlattı. Yangın söndürme işçilerinin hazır beklediğini belirten Dikici, 1300 işçimiz 24 saat sadece yangın için bekliyor. Onlar yangın savaşçılarımız. 45 kulemiz var. 36'sında kamera var. Antalya'nın en ücra noktasına 15 dakikada ulaşacak ekiplerimiz var. 9 söndürme helikopteri, 2 kiralık, 4 de orman genel müdürlüğünün kendi envanterinde yer alan 6 uçağımız var. Havada 24 saat gözetleyen insansız hava aracımız var diye konuştu.

'20 GÜN MANGAL YAKMASAK NE OLUR'

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, çıkan orman yangınlarıyla ilgili veri tuttuklarını da söyledi. Verilere bakıldığında çıkan yangınlarda insan faktörüne dikkati çeken Dikici, Yangın, yüzde 90'ın üzerinde insan eliyle çıkıyor. Antalya'da yıllık 240 ile 300 arası orman yangını çıkıyor. 225'i insan kaynaklı. İhmal çok fazla. Hafta sonu aile ziyaretlerine gidip çöpleri toplayıp yakıyorlar. Tarlada anız yakılıyor. Sera yaparken demir kesiliyor oradan kıvılcım çıkıyor. Mangal var. 20 gün mangal yakmasak ne olur Restoranda yiyin dedi. Uyardıkları vatandaştan da ilginç tepkiler aldıklarını belirten Dikici, Yanımızda hortum var, su getirdik diyorlar. Bütün Türkiye Manavgat orman yangınına geldi. Söndürebildik mi Bir kibritten çıkan yangındı. O nedenle 'Ben söndürürüm, önlem aldım' demeyelim diye konuştu.

Dikici, ormanlara yönelik vatandaşın duyarsız davrandığını da söyledi. Çöplerin, moloz yığınlarının, eski eşyaların ormana bırakıldığını da ifade eden Dikici, ocak ayından bu yana Antalya bölgesinde 49 orman yangının meydana geldiğini ve 50 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.