Antalya'da Orman Yangını Nedeniyle Otel Tahliyesi
Aksu'da çıkan orman yangını nedeniyle bir 5 yıldızlı otel tahliye edildi. Konaklayan misafirler, aynı gruba ait başka bir otelde ağırlanıyor. Ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor.
OTELDE KONAKLAYANLAR BAŞKA OTELE YERLEŞTİRİLDİ
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını sonrası iki değil bir otelin tahliye edildiği belirtilirken, tedbir amaçlı tahliye edilen 5 yıldızlı otelde konaklayanlar, aynı gruba ait başka bir otele yerleştirildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel