Antalya'da Orman Yangını Nedeniyle Otel Tahliyesi

OTELDE KONAKLAYANLAR BAŞKA OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını sonrası iki değil bir otelin tahliye edildiği belirtilirken, tedbir amaçlı tahliye edilen 5 yıldızlı otelde konaklayanlar, aynı gruba ait başka bir otele yerleştirildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.