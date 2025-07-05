Antalya'da Orman Yangını: Müstakil Ev Küle Döndü

Antalya'da Orman Yangını: Müstakil Ev Küle Döndü
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Muratpaşa'daki yangında müstakil bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ağaçlar ve tarım alanları da zarar gördü, ev sahibi ise yaşadığı felaketi gözyaşlarıyla anlattı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan bir müstakil ev, küle döndü. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan ev sahii Mustafa Cebeci, "Yangın sırasında evde değildik. Bir anda her yerden alevler yükseldi, alevleri gördük. Bu ağaçlar kaç yılda yetişiyor, çok üzgünüz. Allah'tan kardeşimin evine bir şey olmadı. Burada kaç yıllık emeğimiz var; her sene aynı yerde yangın çıkıyor" dedi.

Seralara, tarım arazilere, bazı ev ve iş yerlerine zarar veren yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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