Antalya'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmasına AFAD ve İHH ekipleri de destek verdi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir vatandaş olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise vatandaşların Şıhlar Mahallesi'ne girmemesi için önlem alındığını belirterek, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Havadan müdahale devam ediyor

Yangın bölgesinde gece boyu karadan arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle çalışmalar devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da çalışmalara destek vermeye başladı.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, gazetecilere, Aliefendi Mahallesi'nde çıkan, sonrasında İspatlı ve Kargıcak mahallelerinde devam eden yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Bu bölgelerde soğutma çalışmalarının başladığını bildiren Öztürk, "Yarın da hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.

Öztürk, Yaylakonak Mahallesi'nde dün akşam başlayan, ardından Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçrayan yangınla mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü belirterek, Şıhlar'da 30'a yakın evin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Alanya'da 18 Eylül saat 23.00 sıralarında Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı mahallelerinde başlayan yangınların 16.30 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 400 hektar zirai ve ormanlık alan ile inşaat halinde iki villa ve bir bahçeli evin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, yangında tahliye edilen vatandaşların evlerine döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.