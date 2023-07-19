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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde çıkan orman yangını, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve yangın söndürme ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor.

Antalya'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya- Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevleri söndürmeye çalışıyor.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

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