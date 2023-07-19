Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde çıkan orman yangını, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve yangın söndürme ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor.