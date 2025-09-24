Haberler

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gazipaşa ilçesindeki Güneyköy Mahallesi'nde çıkan yangın, yangın söndürme ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
