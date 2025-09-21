Haberler

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki uçak, altı helikopterle sarp ve kayalık bölgedeki alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

