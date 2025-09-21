Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki uçak, altı helikopterle sarp ve kayalık bölgedeki alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.