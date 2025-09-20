Haberler

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangında 300 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, 18 Eylül'de Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde başlayan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Eylül 2025 tarihinde Saat 22.40 civarında Alanya İlçesi Aliefendi Mahallesinde başlayan Orman Yangını bugün Saat 16.30 itibarı ile kontrol altına alınmıştır. Yangında 300 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi Yaylakonak Mahallesinde başlayan Orman yangını ile mücadelemiz devam etmektedir."

