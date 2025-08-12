Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
