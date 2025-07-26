Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 50 dekar alan zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akbaş ve Karataş mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, uçaklar ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekipler bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Yangının sıçradığı 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alının yangında 50 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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