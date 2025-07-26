Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 2'si kontrol altında (3)

Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu Aksu Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesindeki ağaçlık alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İtfaiyecilerin müdahalesine Özel Harekat polisleri de destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevrede bulunan apartmanlarda ve lojmanlarda oturanlar, yangın evlerine yaklaşmasın diye balkonlarından hortumla çevreye su sıktı. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmasına başladı.

HABER- KAMERA Adem AKALANANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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