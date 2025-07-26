Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Macun Mahallesi'nde ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlerin, bölgedeki Aksu Fen Lisesi lojmanlarına sıçramaması için mücadele etti.

Polis Özel Harekat Timi ile vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevler arasında kalan bazı kirpi ve kaplumbağalar kurtarılarak, üzerlerine su döküldü.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.