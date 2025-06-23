Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Serik ilçesinde meydana gelen orman yangını, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilyurt ve Aşağıoba mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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