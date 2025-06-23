Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilyurt ve Aşağıoba mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.