Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 0,5 hektar alan zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında, saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangınına yoğun şekilde müdahale edildi. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçilerinin çalışmasıyla yangın 1,5 saatin sonunda kontrol altına alındı. Orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında 0,5 hektar alan zarar gördü.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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