Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kemer ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarına başlandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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