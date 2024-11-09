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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, toplam 100 kişilik ekip tarafından kontrol altına alındı. Yangın saat 16.00'da denetim altına alındı ve ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan toplam 100 kişilik ekibin yoğun müdahaleleri sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Hava araçlarının yanı sıra yangın bölgesine metrelerce uzunlukta hortum çekerek ulaşabilen kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

HABER- KAMERA Ramazan SARIKAYALI ANTALYA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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