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Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 12 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın sırasında bir vatandaş yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alaylı Mahallesi Muhtarı, bölgede daha önce de yangınlar yaşandığını belirtti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alaylı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş, ayağında oluşan yanık nedeniyle çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alaylı Mahallesi Muhtarı Süleyman Cihangir Yılmaz, bölgede yeni dikilen çam fidanlarının ve ağaçların yandığını söyledi.

Yılmaz, bölgede önceden de yangın çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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