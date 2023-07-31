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Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel

Karaman Antalya Güncel Haberler

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