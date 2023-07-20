ANTALYA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözlerle yapılan müdahale sonrası alevler yaklaşık 1,5 saat sonra söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının ve yanan alan tespiti çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel