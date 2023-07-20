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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözlerle yapılan müdahale sonrası alevler yaklaşık 1,5 saat sonra söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının ve yanan alan tespiti çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

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