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Antalya'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Sıcak havadan etkilenen orman işletme çalışanları, suyla birbirlerini ıslatarak serinlemeye çalıştı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Sıcak havadan etkilenen orman işletme çalışanları, suyla birbirlerini ıslatarak serinlemeye çalıştı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme müdürlüğü çalışanları ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa sürede karadan müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına aldı. İtfaiye ve orman işletme çalışanları, ardından soğutma çalışması yaptı. Sıcak havadan bunalan orman işletme ekipleri, hem su tankından hem pet şişelerle birbirlerini serinletti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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