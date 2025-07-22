Antalya'da Orman Yangını: İki Kişi Yaralandı

Antalya'da Orman Yangını: İki Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir orman yangını çıktı. Piknik yaparken yangın çıkardıkları öne sürülen iki kişi, alevlere müdahale ederken yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü; piknik yaparken yangın çıkardıkları ve alevlere müdahale ederken yaralandıkları iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Duacı Mahallesi Antalya Şehir Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının başladığı noktada bir hafif ticari aracın da yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Ormanda piknik yaparken yangın çıkardıkları ve alevlere müdahale ederken yaralandıkları öne sürülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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