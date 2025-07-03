Antalya'da Orman Yangını: Havalimanı Operasyonları Etkilendi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Antalya Havalimanı'nda inişlerde aksamalar yaşanıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda saat 10.30 sıralarında çıkan yangına, havadan helikopter ve yangın söndürme uçağının yanı sıra karadan müdahale ediliyor. Çevrede oturanlar ile bölgedeki 5 yıldızlı otellerin personeli, kova, hortum, kürek, yangın söndürme tüpü ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için TOMA'lar da devreye girdi.

UÇAKLARIN İNİŞLERİNDE AKSAMA

Bölgede oturanlar, alevlerin evlerine ulaşmasını önlemek için bahçelerini ve çevrede yanabilecek yerleri suladı. Ekipler, ormanın sıklığı nedeniyle iç bölgelerdeki alevlere müdahalede güçlük çekti. Diğer yandan yangının Antalya Havalimanı'nın 36R pisti iniş hattına yakın olması nedeniyle inişlerde ve havalimanı operasyonlarında aksamalar yaşandığı bildirildi.

Haber: Semih ERSÖZLER- İrem GÜNEYBAZ- Adem AKALAN- Kamera: Mehmet YILMAZ- Nurettin ARKAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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