Antalya'da Orman Yangını Çıktı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.