Antalya'da Orman Yangını: 60 Hektar Alan Etkilendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Turizm tesislerinde tehlike olmadığı, hastane ve 10 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yangına sabah saatlerinde havadan yoğun bir müdahale yapılması planlanıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya ve Kemer'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangın açısından riski yüksek bir dönem yaşandığını belirterek, "Nem oranının düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Gün içerisinde farklı illerimizde yangınlar oldu. Bunların hepsini Orman Genel Müdürlüğümüz ve yardımcı olan devletimizin diğer kurum kuruluşlarıyla beraber kontrol altına aldık. Şu anda Kemer'deki yangınımız devam ediyor. İnşallah bu yangını da sabah gündoğumu itibarıyla havadan yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alırız diye temenni ediyoruz" dedi.

TURİZM TESİSLERİNDE TEHLİKE YOK, HASTANE VE 10 KONUT TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

'GÜNEŞ DOĞUNCA 22 HELİKOPTER VE 10 UÇAKLA HAVA DESTEĞİ SAĞLANACAK'

SAAT 03.00 İTİBARİYLE 60 HEKTAR YANDI

"Başta orman teşkilatımız olmak üzere, diğer kamu kurumları ve belediyelerimiz maalesef bu yangınlarla boğuşuyoruz. Bugün de saat 21.00 civarında Antalya'mızda birincisi Taşağıl, ikincisi Kemer- Göynük'ün Değirmendere mevkiinde yangın çıktı. Birincisi hemen söndürüldü. 10 dakika içinde iki yangına da müdahale edildi. Buradaki yangına gece saatleri nedeniyle hava araçlarımızla müdahale edilemedi. Arazözler iş makinalarıyla yangının başlamasından itibaren 10 dakika sonra müdahale etti. Şu an itibarıyla arazinin sarp, kayalık olması münasebetiyle karadan müdahalede ciddi zorluklar yaşanıyor. İş makinaları, 50'den fazla arazöz, 300'den fazla yangın söndürmede görev alan tecrübeli iş gücümüzle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın şiddeti şu anda saatte 10 kilometre civarında. İnşallah sabah ışıklarıyla birlikte hava gücümüz 22 helikopter ve 10 uçakla buradaki yangına müdahale edecek. En kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır. Bu saat itibarıyla takriben 60 hektar alan bu yangından etkilendi. Yerleşim yerlerine şu anda bir tehlike görülmemektedir. Önümüzdeki saatler itibariyle daha detaylı bilgi verilecektir."