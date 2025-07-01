Antalya'da Orman Yangını: 3 Hektar Zarar Gördü

Antalya'da Orman Yangını: 3 Hektar Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesindeki orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektar orman alanı zarar gördü.

3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesi Dolbazlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Çalışmalarda Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 1 su ikmal tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 50 personel ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 5 arazöz ve 1 öncü araç ile 12 personel yer aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 3 hektar zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya: Yangınlarda sabotaj değil ihmal şüphesi öne çıkıyor

Yangınların sebebi ne? Bölge milletvekili, tek bir hususa dikkat çekti
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı

Zincir marketin kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı

46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama

Ahmet Ercan'dan korkutan 2 depremle ilgili rahatlatan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.