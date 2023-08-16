Antalya'da Orman Yangını 2. Gününde

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını 20 saattir devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

1)ANTALYA'DA ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE

60 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde Kuyuccak mahallesindeki ormanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 20 saattir devam ediyor.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 5 uçak, 8 yer ekibi 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör ile 450 kişilik yer ekibi ile müdahalede bulunuluyor. Yer ekiplerinin müdahale gücünü artırmak için dozerlerle de bölgede yol açma çalışmalarını sürdürülüyor. Havanın kararmasının ardından gece görüşlü 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi

Yangının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. Yangın bölgesi yakınlarında yerleşim yerinin bulunmadığı da öğrenildi.