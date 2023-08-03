Antalya'da orman yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozerle yürütülen söndürme çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel