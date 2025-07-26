Antalya'da Orman Yangını

Antalya'da Orman Yangını
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Antalya'nın Serik ilçesi ile Manavgat sınırında çıkan orman yangını hızla büyüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

MANAVGAT SINIRINDA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş mahalleleri arasında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangınının başladığı noktanın yakınında, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırında yer alan yangın hızla büyüdü. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde çıkıp, Çile ve Gürçam mahallelerine yayılan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Takviye olarak bölgeye iş makineleri de yönlendirildi. Ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yangın bölgesine mobil aşevi kuruldu.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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