Antalya'da orman yangını

ANTALYA - Antalya'da dağlık alandaki arazide orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki dağlık alanda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulunuyor.