Antalya'da orman yangını
Antalya'da Konyaaltı ilçesindeki dağlık alanda çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Antalya'da orman yangını
ANTALYA - Antalya'da dağlık alandaki arazide orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki dağlık alanda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulunuyor.