Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükselmeye başlamasıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri,8 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi müdahale diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor.