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Antalya'da Orman Muhafaza Memurlarına Rüşvet Suçlaması

Antalya'da Orman Muhafaza Memurlarına Rüşvet Suçlaması
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Antalya'da orman arazisini işgal eden bir kişiden rüşvet alırken yakalanan orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y. tutuklandı. 100 bin lira ile gözaltına alınan memurlar, yasal işlem yapmamak için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da orman arazisini işgal eden kişiden rüşvet aldıkları iddiasıyla, üzerlerinde 100 bin lirayla yakalanıp gözaltına alınan orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y., tutuklandı.

Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y.'nin Serik ilçesindeki bir orman arazisini işgal eyleminden dolay, yasal işlem yapmamak için E.T.'den 100 bin lira istedikleri yönünde bilgiye ulaşılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, Kepez ilçesinde buluşulan konumda H.Ş. ve V.C.Y.'yi, üzerlerinde 100 bin lira ile birlikte yakaladı. 2 şüpheli 'Rüşvet' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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