Antalya'da Orman İşçisinden Romantik Evlilik Teklifi

Antalya'nın Serik ilçesinde orman işçisi İsmail Deveci, arazöze "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazılı pankart asarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Akbaş Orman İşletme Şefliğinde görev yapan 23 yaşındaki Deveci, kız arkadaşı Ayşe Nur Aytaç'a (22) sürpriz evlilik teklifi için mesai arkadaşlarıyla hazırlık yaptı.

Arkadaşlarının yardımıyla arazöze "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazılı pankart asan Deveci, kendisini ziyarete gelen Aytaç'a aldığı yüzükle evlilik teklifi etti.

Aytaç'ın "Evet" cevabı üzerine Deveci'nin mesai arkadaşları meşaleleri yakarak çifte eşlik etti. Çift, teklifin ardından müzik eşliğinde dans etti.

Deveci, yaptığı açıklamada, kız arkadaşı iş yerine ziyarete geldiği sırada sürpriz evlilik teklifini yaptığını belirterek, 6 yıldır bu anı beklediğini, çok mutlu olduğunu ifade etti.