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Antalya'da Organ Bağışı İçin Kürek Sörfü Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da Organ Bağışı İçin Kürek Sörfü Etkinliği Düzenlendi
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Antalya'da gerçekleştirilen kürek sörfü etkinliği ile organ bağışının önemi vurgulandı. Etkinlikte katılımcılar denize açılarak farkındalık turu düzenledi ve organ bağışının önemi üzerine broşürler dağıtıldı.

Antalya'da düzenlenen kürek sörfü etkinliğiyle organ bağışının önemine dikkat çekilmeye çalışıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Ayakta Kürek Sörfü Geliştirme ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Konyaaltı Varyant mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi.

Etkinlikte katılımcılar kürek sörfüyle denize açılarak, falezler bölgesine doğru bir saat süren bir "farkındalık turu" gerçekleştirdi. Katılımcılar denizde "Organını bağışla sen de hayat kurtar" yazılı pankart açtı.

Ayrıca kıyıda kurulan stantta, organ bağışının önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, gazetecilere, hafta boyunca organ bağışı konusunda farkındalığı arttırmak ve toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla etkinlik planladıklarını söyledi.

Türkiye'de organ bağışıyla ilgili yapılan etkinlikler vasıtasıyla kadavradan bağış oranının gittikçe artmaya başladığını belirten Özkan, "Ancak ne var ki OECD kriterlerine göre henüz optimal hedefe ulaşmaktan çok uzaktayız. Bu etkinlikleri sadece Antalya'da değil, ülkemizin her tarafında ısrarla yapmak durumundayız." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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