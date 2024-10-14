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Antalya'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

Antalya'da Ölü Caretta Caretta Bulundu
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Alanya ilçesinde sahile vurmuş başı kopmuş bir caretta caretta görenler durumu yetkililere bildirdi. Deniz kaplumbağası, incelemenin ardından uygun bir yere gömüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

Yeşilöz Mahallesi sahilinde başı kopmuş bir caretta caretta olduğunu görenler durumu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneğine bildirdi.

Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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