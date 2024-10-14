Antalya'da Ölü Caretta Caretta Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

Yeşilöz Mahallesi sahilinde başı kopmuş bir caretta caretta olduğunu görenler durumu Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneğine bildirdi.

Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.