Haberler

Antalya'da okulda öğretmene tokat atan veli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulda öğretmene tokat attığı iddia edilen veli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulda öğretmene tokat attığı iddia edilen veli tutuklandı.

İddiaya göre, Şehit Coşkun Nazilli İlkokulunda görev yapan öğretmen Z.Ö, dün nöbet görevi sırasında ikinci sınıf öğrencisi bir çocuktan bahçeye çıkmasını istedi.

Öğrencinin kolundan tutarak bahçeye çıkmasını istediği sırada okulda bulunan öğrenci velisi M.Ç. duruma müdahale etti. Sözlü tartışmanın ardından veli, öğretmene tokat attı.

Okul yönetiminin ihbarıyla gelen polis ekibi, darp raporu alan öğretmenin şikayeti üzerine veliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş, Eğitim-İş Sendikasının Alanya Temsilciliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenin bir veli tarafından görevi başında fiziksel şiddete uğramasının eğitim ortamında hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Velinin dün tutuklandığını anımsatan Gönültaş, "Bu gelişmenin hemen ardından olayın kamuoyundaki yansımalarını manipüle etmek amacıyla bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkilimizin kimliği açık biçimde paylaşılmış, kendisinin öğrenciye şiddet uyguladığı yönünde asılsız, gerçeğe aykırı ve tamamen mesnetsiz iddialar yayılmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.