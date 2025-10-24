Antalya'da Okul Servislerine Denetim: 31 Şoföre Ceza, 5 Araç Men Edildi

Antalya'da okul servislerine yapılan denetimlerde 31 okul servis şoförüne trafik idari yaptırım cezası uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

Antalya'da Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik jandarma timlerince okul servis araçlarının düzenli olarak kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde araçların servis yönetmeliğine uygunluğu, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarının incelendiği aktarıldı.

Yapılan kontrollerde 562 okul servis aracı ve sürücüsü denetlenirken, 31 okul servis şoförüne trafik idari yaptırım cezası uygulandığı ve 5 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.