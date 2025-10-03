Antalya'da Okul Servisi İle Midibüs Çarpıştı: 7 Öğrenci Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan bir okul servisi minibüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Manavgat'ın Aşağı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Aydın'ın kullandığı 07 C 74327 plakalı okul servis minibüsü ile Şeref Yıldırım idaresindeki 46 ALE 983 plakalı midibüs çarpıştı. Servisteki öğrenciler H.K., İ.Ş., B.A., O.K.A., Y.M.A., R.D. ve M.S.Z. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde midibüs ile öğrenci servisi minibüsünün kontrolsüz kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.