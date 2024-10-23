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Antalya'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı

Antalya'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı
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Antalya'da jandarma, okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 30 servis şoförüne toplam 41 bin 100 lira ceza kesildi ve 7 araç trafikten men edildi.

Antalya'da jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin güvenle yolculuk yapabilmesi için okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Okul servis araçları ve şoförlerinin denetim ve sorgularını yapan timler, araçların servis yönetmeliğine uygunluğu, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları ve trafikte dikkat edecekleri hususlar denetlenerek, sürücü ve öğrencilere dikkat edilecek hususlar anlatıldı.

Denetimlerde, 30 servis şoförüne toplamda 41 bin 100 lira ceza uygulanırken 7 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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