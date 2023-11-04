Antalya'da Okul Öncesi Kavgada Kurşunla Yaralanan 8 Yaşındaki Kız Taburcu Edildi

- Komşuların kavgasında tabancadan çıkan kurşunla yaralanan 8 yaşındaki kız, o anları hatırladıkça gözyaşlarına boğuldu

Silahlı komşunun tabancasından çıkan kurşun, okul yolundaki küçük Sinem'in bacağına isabet etti

Bacağından çıkartılan kurşun sonrası taburcu edilen Sinem, o anları hatırladıkça ağladı

Sinem: "Çok canım yandı"

Küçük kızın annesi Şule Uça: "Kızımın bacağına değil kafasına da gelebilirdi. Dehşet saçtı resmen" (Fotoğraflı-Görüntülü)

ANTALYA - Antalya'da okula gittiği sırada, tadilat yüzünden kavga eden komşulardan birinin tabancasından çıkan kurşunla bacağından yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğu, bacağında kalan kurşunun çıkartılmasının ardından taburcu edildi. O anları hatırladıkça gözyaşlarına boğulan küçük kız, "Çok canım yandı. O anları hatırlamak istemiyorum" dedi. Tutuklanan şahsın cezasını çekmesini isteyen anne ise, "Kızımın bacağına değil kafasına da gelebilirdi. Dehşet saçtı resmen" diyerek şikayetçi olduklarını belirtti.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2103 Sokak üzerinde yaşandı. Sokak üzerinde tadilatı yapılan bir evden çıkan sesler üzerine Yılmaz S. ile karşı komşuları Ali Çağır F. ve babası Muhammet Muammer F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yılmaz S., yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Olayda Ali Çağrı F. ve o sırada annesi ve küçük kardeşiyle birlikte okula giden Sinem Uça kurşunların isabet etmesiyle, Muhammet Muammer F. ise darp sonucu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı, ardından ise hastaneye kaldırıldı.

Tutuklandı

Polis ekipleri olay yerinden kaçan Yılmaz S.'nin bulunması için araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada alınan ihbarda şahsın yakınlarda bulunan bir petshop içerisinde saklandığı öğrenildi.

Yılmaz S., polis ekiplerince gözaltına alınınca olayda kullandığı silahı çöp kovasına attığını söyledi. Ekipler ellerine eldiven takarak uzun süre çöp konteyner içerisinde silahı aradı. 10 dakika süren aramada silah çıkmayınca şahıs silahı petshop içerisinde sakladığını itiraf etti. Ekipler şahsı gözaltı aracından indirerek silahı koyduğu yeri gösterdi. Silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli de polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bacağındaki kurşun çıkartıldı

Kavgada hiçbir suçu yokken sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan 8 yaşındaki Sinem Uça ise Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada operasyon geçiren Sinem'in baldır kısmından giren kurşun çıkartıldı. Yaklaşık 6 saatlik tedavinin ardından küçük kız taburcu olup evine gönderildi.

"İlk başta hissetmedi, 'bacağım' deyince vurulduğunu anladık"

Kızını okula götürdüğü sırada kavgaya denk geldiklerini anlatan anne Şule Uça, evden dışarı çıktıkları esnada olayın gerçekleştiğini söyledi. Uça, "İki komşu arasındaki kavga, bizimle hiçbir alakası yok. Birbirlerine küfür ediyorlardı. Birden bire silah çıkarttı. Hemen çocuklarımı önüme aldım. Biz giderken silahı bize doğru doğrultup sıktı. Kızımın bacağına geldi. İlk başta hissetmedi, sonra 'ayağım' deyince vurulduğunu anladık. ya onun sıktığından sıçrayan kurşun ya da başka bir kurşun bilmiyorum. Yaralandıktan sonra ambulansa hastaneye götürdük. Kurşun içeride kalmış. Kurşunu çıkardılar ve 6-7 dikiş attılar" dedi.

"3 yaşındaki kızım korkudan altına kaçırdı"

Olay esnasında 3 yaşındaki küçük kızının da yanında olduğunu ifade eden Şule Uça " Küçük kızım korkudan af edersiniz altına kaçırdı. Çok korktuk. Kızım artık dışarı korkudan çıkamıyor. Psikolojik yardım alacağız. Dün gece yanında yattım korkmamaları için. Kurşunun ne olduğunu bile bilmiyor" diye konuştu.

"Dehşet saçtı resmen"

Uca, şahıstan şikayetçi olduklarını da sözlerine ekleyip, "Şikayetçiyiz, ceza almasını istiyoruz. Bizim bir suçumuz yok ve tanımıyoruz. Kızımın bacağına değil kafasına da gelebilirdi. Dehşet saçtı resmen" ifadelerine yer verdi.

"Çok canım yandı"

Yaralanan küçük kız Sinem Uça ise o anları hatırladıkça gözyaşlarına boğularak sadece şu sözleri söyleyebildi: "Çok canım yandı. Adam birden bire gelip bacağıma silah sıktı, bacağıma ne olduğunu bilmiyorum. O anları hatırlamak istemiyorum."