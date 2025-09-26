Antalya'da Okul Kıyafetleri Projesi Hayata Geçti

Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün öncülüğünde "Okulumuzun kıyafetini okulumuzda üretiyoruz" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Zırlankaya Köy Yaşam Merkezi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, hayırseverlerinde de destekleriyle okul kıyafetleri üretimine başladı. Dikilen 30 kıyafet, öğrencilere teslim edildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, teslim töreninde yaptığı konuşmada, kursiyerlerin güzel bir davranışa imza attığını söyledi.

Projenin yaygınlaşmasını dileyen Eriş, "Çok güzel emeklerle ortaya konulmuş bu projede çocuklarımızın üzerinde bu kıyafetlerin kendilerini bulmuş olması önemli. Çok orijinalce düşünülmüş. Burada çocuklarımızın anneleri çok emek vermişler. Hayırseverimiz desteklerini esirgememiş." dedi.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de ilçede ilk etapta birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrencilerin kıyafetlerinin dikimi gerçekleştiğini belirtti.

Halk Eğitim Merkezi Kurs Öğretmeni Fatma Akbulut da şu anda projeye 12 kursiyerin katıldığını kaydetti.

Kursiyerlerden İlkcan Bulut da proje kapsamında bir haftadır üretim yaptıklarını söyledi.

Kursiyerlerden Kamile Aldemir, çok güzel bir projeyi gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Törene, Serik Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen, kursiyerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.