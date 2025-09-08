Antalya'da Okul Hazırlıkları İçin Fiyat Denetimi Yapıldı

Antalya'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla marketlerde temel gıda, kırtasiye, okul ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden 20 kişiden oluşan 10 ekip, kent merkezi ve 19 ilçede denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, merkez Muratpaşa ilçesindeki bir süpermarkette denetim yapıldı.

Ekipler, kırtasiye malzemeleri, okul ürünleri, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin raf ve kasa fiyatlarını inceledi.

Reyonlardan aldıkları ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Elektronik ürünlerde garanti belgesi, yerli logo, indirimli yazan ürünlerde gerçekten indirim uygulanıp uygulanmadığının kontrolü gerçekleştirildi.

Ürünlerde tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalarının tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı ifade edildi.

Ekiplerin, denetimlere haftanın 5 günü devam edeceği belirtildi.