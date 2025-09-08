Haberler

Antalya'da Okul Hazırlıkları İçin Fiyat Denetimi Yapıldı

Antalya'da Okul Hazırlıkları İçin Fiyat Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Antalya'da marketlerde temel gıda ve kırtasiye ürünlerinin fiyatlarını denetleyerek haksız ticari uygulamaları takip ediyor.

Antalya'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla marketlerde temel gıda, kırtasiye, okul ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden 20 kişiden oluşan 10 ekip, kent merkezi ve 19 ilçede denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, merkez Muratpaşa ilçesindeki bir süpermarkette denetim yapıldı.

Ekipler, kırtasiye malzemeleri, okul ürünleri, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin raf ve kasa fiyatlarını inceledi.

Reyonlardan aldıkları ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Elektronik ürünlerde garanti belgesi, yerli logo, indirimli yazan ürünlerde gerçekten indirim uygulanıp uygulanmadığının kontrolü gerçekleştirildi.

Ürünlerde tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalarının tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı ifade edildi.

Ekiplerin, denetimlere haftanın 5 günü devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Biz son derece rahatız

Kayyum Gürsel Tekin, CHP il binasında! İşte ilk sözleri
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralı

İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Saldırganın bağlantısı var mı? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest Grubuna açılan soruşturmaya Hadise'den tepki

'Teşhircilik' soruşturması başlatılan konsere Hadise'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.